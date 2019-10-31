Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
ABD’li sanatçı Della Miles ‘Cumhuriyet Balosu’na katıldı İzle

ABD’li sanatçı Della Miles ‘Cumhuriyet Balosu’na katıldı İzle

-Della Miles röp.

Sosyal Medya Cenin Çakal 

--Detay ve genel görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- Atatürk'ün Latife hanımla dünya evine girdiği Uşakizade Köşkü'nde ‘Cumhuriyet Balosu’ düzenlendi.
Baloya çok sayıda davetlinin yanı sıra, geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye yerleşerek Müslüman olan ABD’li sanatçıda katıldı.
İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Uşakizade Köşkü’nde, ‘Cumhuriyet Balosu’ düzenlendi.
Atatürk'ün Latife hanımla dünya evine girdiği Uşakizade Köşkü'nde düzenlenen ‘Cumhuriyet Balosu’na çok sayıda katılımcının yanı sıra ABD’li sanatçı Della Miles’te katılım sağladı. Gecenin önemine değin açıklama yapan Miles, “Bu gece tarihin yaşandığı bir gece ve burada olmaktan mutluyum. Bütün Türkiye Cumhuriyeti’ni tebrik ediyorum” dedi.
Ayrıca geçtiğimiz günlerde Akçakale sınırının sıfır noktasına giderek Barış Pınarı Harekatı’na da destek veren Miles, bu tutumu hakkındaki düşüncelerini ve kendisine karşı yapılan geri dönüşleri değerlendirdi: “Harekata destek vermek için Akçakale sınırının sıfır noktasına gittim. Benim gibi birçok insanın da harekatı desteklemesini istedim. Harekata destek vermiş olmaktan dolayı sosyal medyadan çok sayıda olumlu tepki aldım. Oraya gitmekten ve destek vermiş olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.
Gecenin sonunda Della Miles, Nil Burak'a ait olan ‘Yalnızım Ben’ şarkısını Türkçe olarak seslendirdi. Uzun yıllar boyunca Michael Jackson ve Whitney Houston’la birlikte sahne almış olan Miles, geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye yerleşme kararı almış ve Müslüman olmuştu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı