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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD’li Okul Müdürü Öğrencilerinin Önünde Müslüman Oldu

- ABD’li Okul Müdürü Öğrencilerinin Önünde Müslüman Oldu

Okul müdürünün Kelime-i Şehadet getirmesi

Öğretmen Başkent İngilizce Okul Müdürü Öğrenciler 

-Kelime-i Şehadetin İngilizceye çevrilmesi
-öğrencilerin alkışları

( DOHA ) - ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde Müslüman oldu DOHA

- Katar’da ABD’li bir okul müdürü, öğrencilerin önünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Brezilyalı pilotun uçuş sırasında Müslüman olmasının ardından, ABD’li bir okul müdürü de öğrencilerinin önünde Kelime-i Şehadet getirdi. Katar’ın başkenti Doha’da Kraliyet Taç Okulu'nun müdürü Donal Teller, çalıştığı okulun bahçesinde öğretmen ve öğrencilerinin huzurunda Müslüman oldu. Teller, Kelime-i Şehadet getirirken okulu tekbir sesleri ve sevinç kapladı. Geçtiğimiz haftalarda Brezilyalı bir pilot, Mekke üzerinde uçarken Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olmuştu.
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