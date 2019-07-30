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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- ABD’li mimarlardan sınırları yıkan proje - Meksika sınırına tahterevalli kurdular

- ABD’li mimarlardan sınırları yıkan proje - Meksika sınırına tahterevalli kurdular

projeden görüntüler

( FLORIDA ) - ABD’li mimarlardan sınırları yıkan proje- Meksika sınırına tahterevalli kurdular FLORIDA

Sosyal Medya Tello Profesör Tahterevalli 


- Kaliforniya Üniversitesi Mimarlık Bölümü profesörleri Meksika-ABD sınırına tahterevalli kurdu. Sınırın iki yakasındaki çocukları buluşturan proje anlamlı görüntüler oluşturdu. Kaliforniya Üniversitesi Mimarlık Bölümü profesörlerinden Ronald Rael ve Virginia San Fratello ABD Başkanı Donald Trump’ın güçlü bir duvar örmek istediği Meksika- ABD sınırına tahterevalli kurdu. Sınırın iki tarafındaki çocukların, duvarın varlığına karşı beraber eğlendiği anlar ise Rael tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Profesör yaptığı paylaşımda projeye destek veren herkese teşekkür ederek, “ Bu Fratello ve benim kariyerimiz için, 2009’da kavramsal bir çizim olarak başlayan Duvar Tahterevalli’si projesinin hayata geçtiği inanılmaz ve eğlence dolu bir deneyimdi” ifadelerini kullandı.
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