ABD'li kovboyların Türk atlarıyla imtihanı

( BURSA )- ABD'li kovboylara Türk atları itaat etmeyince ilginç görüntüler ortaya çıktı- Kovboy kültürünü tanıtmak için gelen Amerikalılar, Türk kültürüne hayran kaldı- Kovboy'dan Türk kahvesi tarifi BURSA



- Bursa'ya kovboy kültürünü tanıtmak için gelen 5 Amerikalı, Türk atları itaat etmeyince zor anlar yaşadı. Kovboy kültürünü tanıtmak için gelen kültür elçisi 5 kişi Bursa'da ud ve kanun çalmayı öğrendi. Türk kahvesiyle kovboy kahvesinin birbirine çok benzediğini belirten Amerikalı kovboy iyi kahve yapmanın tarifini verdi. ABD'deki kovboy kültürünü tanıtmak için Bursa'ya gelen 5 kovboy at yetiştiriciliği yapan bir çiftlikte At binip kement atma gösterisi yaptı. ABD'nin Wyoming eyaletindeki çiftliklerde büyüyen grup üyeleri, gösterilerini önce geleneksel şarkıları ve danslarıyla sonra da kement bağlama ile atlarla yapılan oyunlarla sürdürdü. 'Kültür elçileri', beraberinde taşıdığı 'Kovboy elişleri sergisi' ve sanatçı Pop Wagner’in angora iplerle eyer kolanı dokuma öğretisiyle küçük- büyük Bursalılara eğlenceli bir gün yaşattı. Türk kültürüne hayran kaldılar Kovboy kültürünü tanıtmak için geldikleri Bursa'da Türk kültürüne hayran kalan kovboylar, kanun, ud ve darbuka gibi müzik aletlerini de inceleme fırsatı buldu. Kovboy kahvesi ile Türk kahvesinin birbirine çok benzediğini belirten kovboylar iyi kahve yapmanın tarifini de verdi. Çiftlikteki çocuk ve gençlere kement atma dersi veren kovboylar daha sonra at bindi. Çiftlikteki atlara hayran kalan kovboylar atların itaatlere uymaması yüzünden zor anlar yaşadı.