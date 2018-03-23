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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
- ABD’li komutanlar Membiç’te İzle

- ABD’li komutanlar Membiç’te İzle

ABD yetkilileri

-Membiç Halkı
-SDG üyeleri
-detay

( AFRİN ) AFRİN

- ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkili bir heyet, Halep’in doğusundaki Membiç şehrini ziyaret etti. DEAŞ’la Mücadele Koalisyonunun Sözcüsü General James Jarrard'in liderlik ettiği heyet, bölgeye Suriye Demokratik Güçleri (SDG) eşliğinde ulaştı. ABD'li yetkililer ve Suriye Demokratik Güçleri üyeleri şehrin güvenlik durumunu ele aldı. Taraflar daha sonrasında kenti gezip, esnaf ile bir araya geldi. ABD yetkilileri yaptıkları açıklamada, Suriye krizinin Cenevre Konferansı’nda çözülmesine değin Membiç şehrini koruyacaklarına dair verdikleri sözden dönemeyeceklerini söyledi.


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