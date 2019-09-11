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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
ABD'li komutanlar Akçakale'den ayrıldı

ABD'li komutanlar Akçakale'den ayrıldı

Heyetin gelişi

General Çakal Orgeneral 

-Araçlar
-Müşterek Harekat Merkezi girişleri
-Çıkıp gitmeleri

( ŞANLIURFA )- ABD’li komutanlar Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti ŞANLIURFA

- ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere geldikleri Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden ayrıldı.ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi. Twitty ve Bergeson, Müşterek Harekat Merkezinin bulunduğu Akçakale ilçesindeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına geçti. Twitty ve Bergeson burada Türk askeri yetkililerle, Suriye’de oluşturulma çalışmaları devam eden Güvenli Bölge ile ilgili yaklaşık bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet daha sonra yeniden Şanlıurfa'ya döndü.
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