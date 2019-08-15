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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
ABD'li askeri heyet ile Türk yetkililer sınırda incelemede bulundu

ABD'li askeri heyet ile Türk yetkililer sınırda incelemede bulundu

sınır hattında gezen araç konvoyu

Gümrük Kapısı Araç Konvoyu Çakal 

-konvoyun ilerlemesi
-Akçakale'den ayrılması

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- ABD’li askeri heyet, Türk yetkililerle birlikte Suriye sınırında incelemede bulundu. Güvenli bölge çalışmaları kapsamında oluşturulacak Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları için Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelen ABD’li askeri heyet, Türk yetkililerle birlikte sınır hattında incelemede bulundu. 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığındaki çalışmalar devam ederken sınır hattına gelen heyet, eski gümrük kapısı ile yeni gümrük kapısı bölgelerini gezdi. Buralarda inceleme yapan heyetin bir bölümü, incelemelerin ardından Şanlıurfa merkeze hareket ederken diğer grup ise 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına geri döndü.
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