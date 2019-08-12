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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
ABD'li 90 kişilik askeri heyet Akcakale'de

ABD'li 90 kişilik askeri heyet Akcakale'de

Arşiv Görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Güvenli Bölge Toplantı Şili Askeri Birlik 


- ABD'li 90 kişilikaskeri heyet Şanlıurfa'ya geldi. ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı. Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezde görev yapacak 90 kişilik ilk Amerikalı askeri birlik ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüslerle Akcakale ilçesine gitti.
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