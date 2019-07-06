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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi

KONVOYDAN GENEL GÖRÜNTÜ

( MARDİN ) MARDİN


- Mardin ‘in Nusaybin ilçesinde gündüz saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, boş olarak Kamışlı kentinden geçerken Irak yönüne giderken görüntülendi. ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gündüz Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerek Irak yönüne doğru geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Suriye'ye üzerinden daha önce dolu olarak gece saatlerinde geçen konvoy, üstleri açık olan TIR’ın boş olduğu görüldü.
Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerinden gelerek Irak yönüne ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu.
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