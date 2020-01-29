Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ABD Konsolosluğu önünde Kudüs eylemi

ABD Konsolosluğu önünde Kudüs eylemi

Basın açıklamasından görüntüler

Emperyalizm İnternet Sitesi Tuvalet Kağıdı Siyonist Polis Ekipleri 

-Alınan güvenlik önlemleri
-ABD askerlerinin nöbet tutması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğine yönelik açıklaması, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğine yönelik açıklaması üzerine ABD Konsolosluğu önünde toplanan bir grup protesto gerçekleştirdi. Ellerinde “yıkılsın siyonist İsrail devleti” yazılı dövizlerle konsolosluk binası önüne gelen grup üyeleri sloganlar atarak, ABD Başkanı Trump ve İsrail hükumeti aleyhine sloganlar attı. Bu esnada polis ekiplerinin ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
“Orta Doğu halklarının gözünde bu belgenin tuvalet kağıdı kadar bile değeri yoktur” Basın açıklaması yapan grup sözcüsü Kutlu Dane, “Yüz yılın anlaşması adlı zillet, işgal, katliam planına hayır. Kudüs ve nehirden denize tüm Filistin toprakları Filistin halkınındır. ABD emperyalizminin başı Trump, bir süredir beklenen yüz yılın anlaşması adlı planı dün kamuoyuyla paylaştı. Planın ayrıntıları Beyaz Saray’ın internet sitesinden erişilebilir halde. 180 sayfalık bu paçavra Filistinlilerin geri dönüş hakkı başta olmak üzere tüm haklarından vazgeçmesi karşılığında kendilerine bir miktar para öneriyor. Batı Şeria’nın doğusundaki Ürdün Vadisi’ni İsrail’e veriyor, Kudüs’ü tek parça halinde siyonistlerin başkenti ilan ediyor, satır aralarında Filistinlileri sürekli tehdit ediyor. Bunun adı işgaldir, katliamdır. Biz Orta Doğu halklarının gözünde bu belgenin tuvalet kağıdı kadar bile değeri yoktur” açıklamasında bulundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı