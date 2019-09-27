'ABD, İran ile girilecek bir savaşın yönetilemeyeceğini iyi biliyor' - TAHRAN
"ABD, İran ile girilecek bir savaşın yönetilemeyeceğini iyi biliyor" - TAHRAN - İran Meclisi ve meclisteki milletvekilleri - İran Meclisi Eski Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe ile röportaj - Eski İran Meclis Başkan Yardımcısı ve reformist milletvekili Ali Mutahhari ile röportajİran Meclisi Eski Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, 20 Haziran'da ülkesinin ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından, Washington yönetiminin "İran ile girilecek bir savaşın yönetilemeyeceğini iyi bildiğini" ve bu nedenle savaş ihtimalini düşük gördüğünü ifade etti. İranlı milletvekilleri, AA muhabirine, Tahran - Washington hattında yaşanan gerginliği, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Saudi Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tutmasını ve ABD'nin İran'a yönelik muhtemel saldırısını değerlendirdi. - "Savaş ihtimali çok düşük"Yemen'deki çatışmaların yıpratıcı bir savaşa dönüştüğü için Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile Husilerin artık birbirlerinin zaaf noktalarını iyi yakaladığını belirten Felahetpişe, İran'ın bölgedeki askeri hareketliliğinin başka ülkelere karşı olmadığını savunarak, şunları kaydetti:"Aramco'ya yönelik saldırının Yemenliler tarafından yapıldığı açıktır. İran'ın askeri sevkiyat yaptığı ve bu nedenle suçlu olduğu iddia ediliyor ancak bu, ülkenin iç işleyişiyle ilgili bir sevkiyat. İran, istikrarı hedefleyen stratejisiyle Suudi Arabistan'ın kaygılarını da dikkate aldığını göstermiştir."Eski İran Meclis Başkan Yardımcısı ve reformist milletvekili Ali Mutahhari de İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ortak bildirisinin siyasi olduğunu savunarak, "İngiltere, Fransa ve Almanya yayınladıkları ortak bildiriyle New York'ta bir müzakerenin olması durumunda İran'ın elini zayıflatmak istedi. Müzakerelerde ellerini güçlü tutmak ve İran'a karşı bir koz olarak kullanmak için bu açıklamayı yaptılar." dedi.
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