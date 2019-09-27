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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
'ABD, İran ile girilecek bir savaşın yönetilemeyeceğini iyi biliyor' (2) - TAHRAN

'ABD, İran ile girilecek bir savaşın yönetilemeyeceğini iyi biliyor' (2) - TAHRAN

"ABD, İran ile girilecek bir savaşın yönetilemeyeceğini iyi biliyor" (2) - TAHRAN - İran Meclisi ve meclisteki milletvekilleri - İçişleri Komisyonu Sözcüsü Asgar Selimi ile röportaj - İsfahan Milletvekili Ekber Türki ile röportaj - Tahran Milletvekili Kasım Mirzayi ile röportajİran Meclisi Eski Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, 20 Haziran'da ülkesinin ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından, Washington yönetiminin "İran ile girilecek bir savaşın yönetilemeyeceğini iyi bildiğini" ve bu nedenle savaş ihtimalini düşük gördüğünü ifade etti.
İranlı milletvekilleri, AA muhabirine, Tahran - Washington hattında yaşanan gerginliği, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Saudi Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tutmasını ve ABD'nin İran'a yönelik muhtemel saldırısını değerlendirdi.İçişleri Komisyonu Sözcüsü Asgar Selimi AB ülkelerinin ABD'den aldıkları talimatla İran'a karşı ortak bildiri yayınladığını ileri sürerek, bu ülkelerin taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda Tahran yönetiminin nükleer anlaşma öncesi şartlara geri dönmesi gerektiğini söyledi.

İsfahan Milletvekili Ekber Türki, AB ülkelerinin "itimat edilecek ülkeler olmadıklarını" ve İran'ın önündeki fırsatları kaçırtmak istediklerini ileri sürdü. Tahran Milletvekili Kasım Mirzayi, İran'ın bölgesel bir güç olmasını ve etkisini artırmasını istemeyenlerin süreci büyük bir krize doğru sürüklediğini savundu.

İngiltere İnsansız Hava Aracı Taahhüt İsfahan Saldırı 

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