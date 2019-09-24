ABD ile Türkiye'nin ortak kara devriyesinin ikincisi gerçekleştiriliyor

-Asker hareketliliği



( ŞANLIURFA - 1) ŞANLIURFA



- PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye ikinci ortak kara devriyesi başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda oluşturmak istediği güvenli bölge kapsamında ikinci müşterek kara devriyesi bu sabah başladı.

Türk zırhlı araçlar, beton bloklarda açılan kapıdan geçerek, Suriye sınırına geçerken, burada ABD'li zırhlı araçlarla bir araya geldi. İçerisinde komandoların bulunduğu Türk zırhlı araçlar, ABD'li zırhlı araçlarla birlikte Suriye'nin Telabyad kentinin doğusunda Rasulayn'a kadar uzanan yaklaşık doğusunda Telabyad-Rasulayn arasında devriye atacak. Devriyenin yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor. Türk ve ABD'li zırhlı araçlarla ilk devriye ise 8 Eylül Pazar tarihinde yapılmış ve yaklaşık 3 saat sürmüştü.

