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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
ABD ile ortak kara devriyesinde kullanılacak araçlar sınıra gitti Video

ABD ile ortak kara devriyesinde kullanılacak araçlar sınıra gitti Video

devriyeye katılacak araçların sınıra doğru gitmesi

( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Terör Örgütü Trol 


- PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye ikinci ortak kara devriyesini bu gün gerçekleştiriyor. ABD ile Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesi bu gün gerçekleştiriliyor. Türkiye’ye ait zırhlı araçlar, sınır hattına doğru hareket etti.
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