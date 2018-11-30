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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- ABD, Hindistan Ve Japonya'nın Liderleri İlk Kez Bir Araya Geldi

- ABD, Hindistan Ve Japonya'nın Liderleri İlk Kez Bir Araya Geldi

Görüşme

( BUENOS AIRES ) - ABD, Hindistan ve Japonya'nın liderleri ilk kez bir araya geldi BUENOS AIRES

Terörle Mücadele Toplantı Siber Güvenlik 


- ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ilk Hint-Pasifik Üçlü Toplantısını gerçekleştirdi. G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'e gelen ABD, Hindistan ve Japonya'nın liderleri, Hint-Pasifik Üçlü Toplantısına başladı.
Toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi katıldı.
Üç ülke liderlerinin ilk defa bir araya geldiği toplantıda, sürdürülebilir kalkınma, terörle mücadele, denizcilik ve siber güvenlik gibi küresel ve çok taraflı çıkarların önemine değinildi.
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