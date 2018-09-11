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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
- ABD Florence Kasırgasını Bekliyor İzle

- ABD Florence Kasırgasını Bekliyor İzle

Bölge görüntüleri

( GÜNEY CAROLINA ) - ABD Florence kasırgasını bekliyor GÜNEY CAROLINA

Acil Servis Market Olağanüstü Hal Kullar Kasırga 


- ABD’nin kıyı eyaletlerinde etkili olması beklenen Florence kasırgası hızını artırarak karaya doğru ilerliyor. ABD’nin Güney Carolina, Virginia, Kuzey Carolina, Florida ve Atlanta gibi kıyı eyaletlerinde etkili olması beklenen Florence kasırgası hızını artırarak karaya doğru ilerliyor. Güney Carolina, eyaletinde 1 milyon kişi için tahliye kararı verildi.
Kasırga’dan etkilenen ilçelerde su taşkınlarının olabileceği endişesiyle Okulların Salı günü itibarıyla kapatılacağı duyuruldu. Eyalette olağanüstü hal ilan edilirken, vatandaşlar marketleri boşaltarak yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Yetkililer, bazı bölgelerde enerji hatlarında oluşan hasar nedeniyle ve tedbir amaçlı olası yangınlara karşı bazı iş yeri ve mahallelerde elektriklerin kesildiğini açıkladı.
Güney Carolina Valisi Henry McMaster yaptığı açıklamada, Florence kasırgası öncesinde tüm Güney Carolina kıyı şeridi için zorunlu tahliye kararı verildiğini bildirirdi ”Halkın hayatlarıyla kumar oynamayacağız” diyen McMaster herkesin emirlere uyması çağrısında bulunarak, kıyı bölgelerinden bir milyon kişinin acil tahliyesini istedi. Vali Henry McMaster, “Bu tahliye emrinin bazı insanlar için sakıncalı olacağını biliyoruz, ama Güney Carolina'da hayatları riske atmak istemiyoruz” dedi.
McMaster, Floransa kasırgasından etkilenen bölgelerde okulların tatil edileceğini ve devlet görevlileri tahliyeye işlemlerine yardımcı olacağını söyledi.

Ulusal Kasırga Merkezi, Kuzey ve Güney Carolina'nın, Florence kasırgasının 3. kategoride olduğunu ve saatte 140 km hızla ilerlediğini duyurdu. Florida’nın Miami kenti, Güney Carolina, Virginia Kuzey Carolina ve Atlanta gibi kıyı eyaletlerinde yaklaşık iki milyondan fazla kişinin zorunlu tahliyesi istenildi. Eyaletlerde ulusal muhafız birlikleri, afat güçleri ve acil servis ekiplerinin hazır bekletildiği belirtildi. Ulusal Kasırga Merkezine göre kasırganın Çarşamba gece saatlerinde ABD’nin sahil kısmındaki eyaletleri vurması bekleniyor, vatandaşlardan dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
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