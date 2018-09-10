ABD FKÖ Washington ofisini 1 ay içinde kapatacak - WASHINGTON
- Filistin Kurtuluş Örgütü Washington ofisinden detaylarABD FKÖ Washington ofisini 1 ay içinde kapatacak - ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Filistin Kurtuluş Örgütüne Washington ofisini 10 Ekim'den önce boşaltmaları için talimat verdiklerini bildirdiWASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) Washington'daki ofisinin 10 Ekim'den önce kapatılacağını açıkladı. AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan yetkili, ABD Dışişleri Bakanlığının FKÖ'den Washington ofisini boşaltmasını istediğini aktardı.İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "ABD Dışişleri Bakanlığı, içinde bulundukları ofisi 10 Ekim'den önce boşaltmaları için talimat verdi." ifadesini kullandı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yazılı bir açıklama yaparak FKÖ'nün Washington'daki ofisini kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu.Nauert, "Yönetim, Kongrenin kaygıları bağlamında şu anda Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini kapatma kararı aldı." açıklamasında bulunmuştu.