ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Irak'ta - ERBİL

- ABD Enerji Bakanı Rick Perry'nin eski IKBY Başkanı Mesut Barzani tarafından karşılanması - ABD ve IKBY heyetlerinin heyetlerarası toplantısı - ABD Enerji Bakanı Rick Perry ile eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin ortak basın toplantısı düzenlemesi - Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin basın açıklaması - ABD Enerji Bakanı Rick Perry'nin basın açıklaması ERBİL (AA) - ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Irak ziyareti kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine geldi. Perry, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda eski IKBY Başkanı Mesut Barzani tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Perry, ile eski IKBY Başkanı Mesut Barzani, heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İkili, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.