Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD En Büyük Uçak Gemisini Akdeniz'e Gönderiyor

- ABD En Büyük Uçak Gemisini Akdeniz'e Gönderiyor

ABD donanmasına ait en büyük uçak gemisi detaylar

(WASHINGTON) - ABD en büyük uçak gemisini Akdeniz'e gönderiyor WASHINGTON

Uçak Gemi Uçak Gemisi Savaş Gemisi Kimyasal Silah Yazılı Açıklama 


- ABD donanmasına ait en büyük uçak gemisi olan Harry Truman'ın Akdeniz’e sevk edilmeye başlandığı açıklandı. ABD donanması, USS Harry Truman isimli en büyük uçak gemisi ve beraberinde 7 savaş gemisini Akdeniz'e sevk etmeye başladığını açıkladı.
Donanmadan yapılan yazılı açıklamada, USS Harry Truman uçak gemisinin beraberindeki gemilerle birlikte 24 saat içeresinde ABD'nin 5 ve 6'ncı filo bölgelerinden yola çıkacağı duyuruldu. Açıklamada, uçak gemisine güdümlü füze kruvazörü "USS Normandy"nin yanı sıra güdümlü füze destroyerleri "USS Arleigh Burke", "USS Bulkeley", "USS Forrest Sherman" ve "USS Farragut"un de eşlik edileceği belirtildi. ABD ordusundan 6 bin 500 personel ve Birinci Hava Kol Komutanlığına bağlı savaş uçakları ile yola çıkacak gemilere Alman savaş gemilerinin de eşlik edeceği bildirildi.
Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Latin Amerika gezisini, Suriye’deki kimyasal silah kullanımına ilişkin gelişmeleri izlemek için iptal ettiğini duyurmuştu.
İlgili Foto Galeriler
TSK 116 Yıllık Geleneği SürdürüyorTSK 116 Yıllık Geleneği Sürdürüyor
YPG İle Omuz Omuza Türk Askerini İzlediler!YPG İle Omuz Omuza Türk Askerini İzlediler!
Afrinliler Mehmetçik İle Cuma Namazı KıldıAfrinliler Mehmetçik İle Cuma Namazı Kıldı
Mehmetçik Afrin'de terör örgütünün karargahını bulduMehmetçik Afrin'de terör örgütünün karargahını buldu
Mehmetçik Afrin'de Gece DevriyesindeMehmetçik Afrin'de Gece Devriyesinde
İşte PKK'lı Yöneticilerin Lüks Villalarıİşte PKK'lı Yöneticilerin Lüks Villaları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı