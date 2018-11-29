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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
ABD Dışişleri Bakanlığının Afrika işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Nagy, Etiyopya'da - ADDİS ABABA

ABD Dışişleri Bakanlığının Afrika işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Nagy, Etiyopya'da - ADDİS ABABA



: - 6. ABD - Afrika Birliği Üst Düzey Diyaloğu konferansına katılanlardan detaylar - ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Afrika işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Tibor Nagy'nin konuşması"Eş - Şebab'a karşı savaş kaybedilmedi" - ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Afrika işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Tibor Nagy: - "Son zamanlarda Mogadişu da dahil olmak üzere teröristler tarafından bir dizi saldırılar düzenlenmesine rağmen Eş - Şebab'la savaş kaybedilmedi"ADDIS ABABA (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığının Afrika işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Tibor Nagy, son zamanlarda Somali'de düzenlenen terör saldırılarına rağmen Eş - Şebab'a karşı yürütülen savaşın kaybedilmediği yorumunu yaptı.Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa 'da düzenlenen "6. ABD - Afrika Birliği Üst Düzey Diyaloğu" konferansına katılan ABD Dışişleri Bakanlığının Afrika işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Nagy, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Nagy, 20 yıl sonra ABD tarafından Somali'nin başkenti Mogadişu'ya yerleşik büyükelçi atandığını, Somali ve çevresinde teröristler ile mücadelenin güçlendiğini dile getirdi.Nagy, "Son zamanlarda Mogadişu da dahil olmak üzere teröristler tarafından bir dizi saldırılar düzenlenmesine rağmen Eş - Şebab'la savaş kaybedilmedi." dedi.
Afrika'daki güvenlik kaygılarına ve kalkınma stratejilerine çok az ilgi gösterildiğine dikkat çeken Nagy, "Uzun zamandır Afrika'da güvenlik ve insani krizler üzerine odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.Nagy, Afrika'da ekonomik büyümenin, ticaretin ve yatırımın teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa 'da düzenlenen "6. ABD - Afrika Birliği Üst Düzey Diyaloğu" konferansına Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey, ABD Dışişleri Bakanlığının Afrika işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Nagy ve üst düzey yetkililer katıldı.

Ekonomik Büyüme İnsani Kriz Konferans Teröristler Saldırı 

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