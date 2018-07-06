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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kuzey Kore'de Haberi

- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kuzey Kore'de Haberi

Pompeo Kuzey Kore ziyareti

Silahsızlanma Nükleer Silahsızlanma Nükleer Silah Toplantı Başkent 

-Kim Yong Chol ile görüşme

( SEUL ) SEUL

- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile nükleer silahsızlanmayla ilgili detayları görüşmek üzere Kuzey Kore'ye geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'la Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını görüşmek üzere Kuzey Kore'ye geldi. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a inen Pompeo, Kim Jong-un'un sağ kolu Kim Yong Chol tarafından karşılandı. Yaptıkları kısa görüşmede, Chol Pompeo’ya,”Bugünkü toplantı gerçekten anlamlı bir toplantı” derken, Pompeo ise, ““Evet, katılıyorum, bu toplantıyı dört gözle bekliyorum ve çok verimli olacağına inanıyorum”dedi.
Pompeo Kuzey Kore'de 1,5 gün kaldıktan sonra, Asya turu kapsamında Japon yetkililerle görüşmek üzere Vietnam'a gidecek. Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ziyaret edecek olan Pompeo, ardından Belçika’nın Brüksel kentinde düzenlenecek 2018 yılı NATO zirvesine katılacak. (AA-ÖK-D)
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