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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat İzle

ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat İzle

- Tırlar ve yakıt tankerlerinin geçişinden detaylar - ABD, Irak'tan Suriye 'nin YPG/PKK işgalindeki bölgeye yaklaşık 200 tır gönderdi - Tırlarda inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerleri bulunuyorANKARA (AA) - MUHAMMED MİSTO/LEVENT TOK - ABD, Irak'tan Suriye 'nin terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye, lojistik destek amaçlı yaklaşık 200 tır gönderdi.ABD'nin Suriye 'de terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destek sürüyor.Terör örgütüne lojistik destek sağlayan ABD, bu kapsamda dün akşam saatlerinde, Suriye - Irak sınırındaki Simelka kapısından yeni sevkiyat yaptı.YPG/PKK işgalindeki bölgelere gönderilen yaklaşık 200 tırda inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerleri bulunuyor.Örgütün işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelerine 9 Eylül'de 55 tırla kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri sevk eden ABD, 4 Eylül'de de örgüt işgalindeki bölgelere içinde geniş araçlar, iş makineleri, yakıt tankerleri ve jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu.DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye 'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

Salar Prefabrik Evler İnşaat Malzemesi Prefabrik Ev Terör Örgütü 

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