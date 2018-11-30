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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- ABD’den Terör Örgütü Ypg’ye Askeri Sevkiyat

- ABD’den Terör Örgütü Ypg’ye Askeri Sevkiyat

Konvoy öncesi silah sesleri ve izli mermiler

Zırhlı Araç Karya Terör Örgütü Mermi 

-Konvoyun geçişi
-Genel ve detay
-Görüntü, Diyarbakır FTP'ye atılacak.

( MÜNBİÇ ) - ABD’den terör örgütü YPG’ye askeri sevkiyat MÜNBİÇ

- Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinden, ABD’ye ait olduğu değerlendirilen 150 tırlık zırhlı araç, tank, mühimmat ve akaryakıt tankerleri, terör örgütü YPG’nin bulunduğu Münbiç’e gönderildi. Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesi karşısında bulunan terör örgütü YPG işgalindeki Kamışlı kentinden geçen ve ABD’ye ait olduğu değerlendirilen 150 tırlık zırhlı araç, tank, mühimmat ve akaryakıt tankerleri Münbiç’e gönderildi. Irak üzerinden geldiği öğrenilen konvoyun, burada terör örgütü YPG’ye teslim edildiği öğrenildi.
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