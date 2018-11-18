ABD'den 'pedofili' suçlamasıyla sınır dışı edilen FETÖ'cü Gözegir sağlık kontrolünden geçirildi İzle

-Mehmet Salih Gözegir’in hastaneden çıkarılışı

-Hastaneden detay



( İSTANBUL ) ABD'den "pedofili" suçlamasıyla sınır dışı edilen FETÖ'cü Gözegir sağlık kontrolünden geçirildi İSTANBUL



- ABD’de pedofiliden suçlu bulunarak sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirilen FETÖ’cü Mehmet Salih Gözegir sağlık kontrolünden geçirildi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yaptığı operasyonda aralarında FETÖ’nün ABD’deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Gözegir’ün de bulunduğu 23 kişi, ‘Çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek’ ve ‘çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmak’ suçundan gözaltına alınmıştı. Pedofiliden suçlu bulunan FETÖ’cü Mehmet Salih Gözegir, geçtiğimiz gün sınır dışı edilerek İstanbul’a gönderilmiş ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. Mehmet Salih Gözegir bu sabah sağlık kontrolü için polis ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Elleri kelepçeli bir şekilde polis tarafından hastaneye getirilen Mehmet Salih Gözegir, sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyete götürülmek üzere ekip aracına bindirildi.

