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29 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
ABD'den gelen 241 kişi yurtta karantinaya alındı - KASTAMONU

ABD'den gelen 241 kişi yurtta karantinaya alındı - KASTAMONU

- Kredi Yurtlar Kurumu Kastamonu Şeyh Şaban - ı Veli Öğrenci Yurdu binasının dış/genel/gece planı - Ekiplerin yurt binası önünde güvenlik önlemi alması - Otobüste bekleyen yolcuların öğrenci yurduna alınmasıKASTAMONU (AA) - ABD'den uçakla Türkiye'ye gelen 241 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında Kastamonu 'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.ABD'den gelen, içinde Türk ve yabancı uyruklu 241 kişinin olduğu uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.Kafile, buradan dezenfekte edilmiş otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu Kastamonu Şeyh Şaban - ı Veli Öğrenci Yurdu'na getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurda yerleştirilenler, 14 gün karantinada kalacak.

Koronavirüs Karantina Güvenlik Önlemi Trol 

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