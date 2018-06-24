- ABD’deki Türklerden seçime ilk yorum

-Dernekte seçimlerin takibi genel görüntü

-Vakkas Doğantekin ile röportaj

-Yakup Üçüncü ile röportaj

-Ebru Awad ile röportaj



( LOS ANGELES ) LOS ANGELES



- Los Angeles’ta yaşayan Türkler seçim sonuçlarını evlerde ve dernek merkezlerinde toplanarak yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Seçimi oylaması 17.00’da sona erdi. Seçimlerin ilk sonuçlarının yayınlanması ile birlikte, yurt dışından da Türkiye seçimleri hakkında ilk değerlendirmeler yapıldı. Los Angeles’ta bulunan TURCA derneğinde İHA'ya açıklama yapan Dernek Başkanı Vakkas Doğantekin tüm vatandaşlar gibi seçim sonuçlarını takip ettiklerini belirterek "Cumhur İttifakı önde gidiyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sandıkların 75’i açılmış durumdayken yüzde 55 seviyelerinde görünüyor. Bu gidişle inşallah ülkemizin Başkanlık sistemindeki ilk Başkanı olacak. 60-70 yıldır demokraside çok güzel sınavlar veriyoruz. Bundan sonra da kazanan kim olursa olsun vatandaşımıza, ülkemize hizmet ederek hepimizi birleştirici payda geliştirebilir. Bu sonuçlar da memleketimize hayırlar getirir" ifadelerini kullandı. TURCA derneğinin yöneticilerinden Ebru Awad da Türkiye’yi desteklediklerini ve canlı olarak sonuçları takip ettiklerini ifade ederek, "Seçim sonuçları tamamen çıkmadı fakat gelen sonuçlara göre çok sevinçliyiz. Günlerce yaptığımız emeklerin sonuçlarını almak bizleri memnun etti" ifadelerini kullandı. Dernek merkezine seçimleri izlemek için gelen Los Angeles’ta MBA yapan Yakup Üçüncü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önde olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek "Bu seçimlerin ileriki zamanlar için inşallah ışığımız olur" dedi.



