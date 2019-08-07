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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
ABD'deki 'Suça Karşı Ulusal Gece'ye Türk yemekleri damgası - NEW YORK

ABD'deki 'Suça Karşı Ulusal Gece'ye Türk yemekleri damgası - NEW YORK

ABD'deki "Suça Karşı Ulusal Gece"ye Türk yemekleri damgası - NEW YORK - Yemek dağıtımından detaylar - Ali Baba Terrace'ın sahibi Alirıza Doğan'ın röportajıNEW YORK (AA) - New York 'taki "Suça Karşı Ulusal Gece" etkinliğinde ücretsiz dağıtılan Türk yemekleri için New York lular uzun sıra oluşturdu.ABD genelinde her yıl gerçekleştirilen Suça Karşı Ulusal Gece'nin New York 'taki etkinliğine Türk yemekleri damgasını vurdu.Birleşmiş Milletler'in (BM) karşısındaki Dag Hammarskjold Park'ta düzenlenen gecede, Türk restoranı Ali Baba Terrace'ın sahibi Alirıza Doğan ve aşçılarının dağıttığı ücretsiz yemek için New York lular uzun sıra oluşturdu.

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