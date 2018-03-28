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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD’deki Porter County hapishanesinde firar

- ABD’deki Porter County hapishanesinde firar

Polis aracının garaja gelişi

Akalan Diana Hapishane Memur Kaçış 

-mahkumun kaçışı

(WASHINGTON) WASHINGTON

- ABD’nin İndiana eyaletinde bulunan Porter County hapishanesindeki bir mahkum firar etti. ABD’nin İndiana eyaletinde bulunan Porter County hapishanesine tutuklu olarak getirilen Michael Maldonado isimli bir mahkum güvenlik görevlilerinin dikkatsizliğinden yararlanarak firar etti. Polis aracının arka koltuğundan ön koltuğuna geçerek araçtan dışarı çıkan Maldonado’nun, o esnada kapanmakta olan garaj kapısının altından firar ettiği tespit edildi. Mahkum kaçmasından kısa bir süre sonra güvenlik memurlarının havadan ve karadan yürüttükleri arama çalışmaları sonucu tekrar yakalandı. Firarı bugün duyuran Porter County Şerif Departmanı firarın nasıl gerçekleştiğine dair bir video da yayınladı.
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