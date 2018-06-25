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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
ABD'deki Ak Parti kutlamalarına Suriyelilerde katıldı

ABD'deki Ak Parti kutlamalarına Suriyelilerde katıldı

Kutlamalardan detaylar

( LOS ANGELES ) LOS ANGELES

Televizyon Politika 


- Los Angeles’ta yaşayan AKP seçmenleri, YSK’dan resmi sonuçlar henüz açıklanmamış olsa da seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın ve Adelet ve Kalkınma Partisi’nin başarısını sokaklarda kutluyor. Seçim sonuçlarını Los Angeles’ta bir arada takip için toplanan AK Partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini ilan eden açıklamalarını naklen televizyonlardan takip ettikten sonra önce bir araya geldikleri merkezde birbirlerini tebrik ederek kutladı. Ardından araçlarını Erdoğan posterleri, Ak Parti flamaları ve Türk Bayrakları ile süsleyen partililer Los Angeles sokaklarında “Başkan Erdoğan” sloganları eşliğinde kutlama turu attı. Kutlama turuna AKP seçmeni Türkler dışında Erdoğan’ı ve Türkiye’nin Suriye politikalarını destekleyen Suriyeliler de katıldı.

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