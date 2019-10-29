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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
- ABD’de yolcu otobüsü çukura düştü - Kırmızı ışıkta bekleyen otobüs yolda oluşan çukura düştü Haberi

- ABD’de yolcu otobüsü çukura düştü - Kırmızı ışıkta bekleyen otobüs yolda oluşan çukura düştü Haberi

Yolcu otobüsünün görüntüsü

Bild Kırmızı Işık Yolcu Otobüsü 

-otobüsün çekiciyle kaldırılması

(PITTSBURGH) - ABD’de yolcu otobüsü çukura düştü- Kırmızı ışıkta bekleyen otobüs yolda oluşan çukura düştü PITTSBURGH

- ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir yolcu otobüsü kırmızı ışıkta beklerken yolda oluşan çukura düştü. Şoför ve bir yolcu güvenli bir şekilde otobüsten çıkarıldı. ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde bir yolcu otobüsü çukura düştü. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, otobüsün kırmızı ışıkta durduğu sırada yolda çökme meydana geldiği ve otobüsün arka kısmının çukura düştüğü belirtildi. Olay anında otobüste yalnızca şoför ile bir yolcunun bulunduğu, her ikisinin de güvenli bir şekilde otobüsten çıkarıldığı bildirildi.
Şoförün kazada yaralanmadığı, yolcunun ise hafif yaralar nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Otobüsün arkasındaki aracın hasar görmediği, sürücünün araçtan güvenli bir şekilde çıkarıldığı ifade edildi. Kazanın ardından otobüs yoldan çekiciyle kaldırıldı.
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