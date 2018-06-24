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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- ABD’de Yaşayan Suriyelilerden Dışişleri Bakanlığına Plaket

- ABD’de Yaşayan Suriyelilerden Dışişleri Bakanlığına Plaket

Susan Baaj konuşma

Bürokrasi Lyon Mülteci Gesi Hükümet 

-Saed Moujtahed konuşma
-Başkonsolosu Can Oğuz’a plaket takdimi
-detaylar

( LOS ANGELES ) - ABD’de yaşayan Suriyelilerden Dışişleri Bakanlığına plaket LOS ANGELES

- ABD'de yaşayan Suriye asıllı Amerikalılar ve Yanmış Çocuklar Yardım Vakfı (Burn Childtren Relief Foundation-BCRF) Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına ve Los Angeles Başkonsolosluğuna yardımlarından ötürü plaket verdi. Yanmış Çocuklar Yardım Vakfı’nın yöneticisi Suriye kökenli Susan Baaj, İHA mikrofonuna yaptığı açıklamada, vakfın amacının Suriye’de süren savaşta bombardımanlarda yanan ve yaralanan çocukların ihtiyaçları olan tedaviyi ücretsiz olarak görebilmeleri için Amerika’ya getirmek olduğunu belirtti.
Sözlerine “Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na ve temsilcisi Başkonsolosa çalışmalarımıza ilk günden beri gösterdikleri için teşekkür ederiz” diyerek devam eden Baaj, Suriyeli çocukların Türkiye’den herhangi bir belge ve bürokratik işleme takılmadan ülkeye gelebilmesi için gerekli yardımın yapıldığını anlattı. Baaj ayrıca “Türkiye’ye sadece yanık vakası olan çocuklara verdiği destek için değil, Suriyeli mültecilere verdiği destek için de şükranlarımızı sunuyoruz. Çok daha fazla Suriyeli Türkiye’nin desteği olmasa hayatlarını kaybedebilirdi ve Türkiye’de 3 buçuk milyon mülteci var. Türkiye Suriye halkı için büyük bir destek ve Suriyeliler için bir yuva” dedi BCRF’in Başkanı Saed Moujtahed konuklara hoş geldiniz diyerek, “Türk hükümeti bütün sorunlara ve her ülkede olan bürokrasiye rağmen inanılmaz bir iş yaptı. Los Angeles Başkonsolosluğu ile olan ilişkimiz bütün bunları mümkün kıldı” dedi.
Ardından vakıf ile ilgili bir sunum gerçekleştiren Moujtahed, aşırı yanık vakalarını ABD’ye tedavi olmaları ve hayatta ikinci bir şans yakalamaları için getirdiklerini anlattı. İlk olarak ABD’ye Suriyeli Israa isimli çocuğun Aralık 2014 yılında geldiğini ve o günden bu yana çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Moujahed, durumun ciddiyetini göstermek için tedavi görmüş ve sağlıklarına kavuşmuş Suriyeli çocukların fotoğraflarını paylaştı. Verilen yemeğin ardından Susan Baaj ve Saed Moujtahed tarafından Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz’a teşekkür plaketi takdim edildi. Başkonsolos Oğuz ödülü Türkiye Cumhuriyeti adına kabul ederke,n yaptığı teşekkür konuşmasında “Bunu büyük bir memnuniyetle alıyorum ve kendimi dostlar arasında görüyorum” dedi.
Oğuz, yapılanların bir insanlık görevi olduğunu ve aynı zamanda Türkiye’nin insani değerleri arasında bulunan "komşumun ihtiyacı varsa yardım ederim" prensibinin bir göstergesi olduğunu ifade ederek, “Bu çocuklar Türkiye’nin güvence altına aldığı bölgelerden geliyor. Türkiye sadece sorunların çözümüne çalışmıyor aynı zamanda sorunun kaynağında çözmeye gayret ediyor” ifadesini kullandı.
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