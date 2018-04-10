ABD'de Türk restoranında yangın (2) - NEW JERSEY Video
- New Jersey eyaletinde Beyoğlu adlı bir Türk restoranında yangın - Türkiye'nin New York Başkonsolosu Yalçın'ın Edgewater Belediye Başkanı McPartland'tan bilgi alması - Türkiye'nin New York Başkonsolosu Yalçın'ın restoranın sahibi Murat Öztürkoğlu'ndan bilgi almasıABD'de Türk restoranında yangınNEW YORK (AA) - ABD'nin New Jersey eyaletinde bir Türk restoranında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Edgewater Belediye Başkanı Michael McPartland'tan ve restoranın sahibi Murat Öztürkoğlu'ndan bilgi aldı.