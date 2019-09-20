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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
- ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü

- ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü

Olay yerinden görüntü

Hastane Silahlı Saldırı Gesi Başkent Saldırı 

-Detay

(WASHINGTON) WASHINGTON

- ABD’de Beyaz Saray’a 3 kilometre mesafede bulunan Columbia Heights bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray’a 3 kilometre uzaklıkta bulunan Columbia Heights bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Polis, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken saldırganları arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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