ABD'de rengarenk sonbahar - MASSACHUSETTS

- Ormanlık alandan genel manzara görüntüleri - Sonbaharın oluşturduğu manzara görüntüleri - Yaşamın içinden görüntülerMASSACHUSETTS - ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Holyoke kasabasında sonbahar renkleri adeta muhteşem bir görüntü oluşturdu.Tom dağı isminin verildiği korumaya alınmış yeşil alanda görülen ağaç ve yapraklar sarı, yeşil ve kırmızının tonlarıyla ortaya güzel bir renk cümbüşü sundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım