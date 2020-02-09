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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
- ABD'de polise silahlı saldırı: 1 yaralı

- ABD'de polise silahlı saldırı: 1 yaralı

karakoldaki saldırıdan detay

( NEW YORK ) NEW YORK

Polis Memuru Silahlı Saldırı Memur Polis Karakolu Saldırı 


- ABD'nin New York eyaletinde polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis yaralandı. ABD'nin New York eyaleti Bronx kasabasında polis karakoluna giren saldırgan silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda polis memuru yaralanırken saldırgan gözaltına alındı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın önceki gün polis arabasıyla devriye gezen polislere düzenlenen saldırıyla ilişkili olup olmadığının bilinmediği belirtildi.
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