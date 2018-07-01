Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
- ABD’de polis şiddeti

- ABD’de polis şiddeti

polisin, zanlıyıya müahale ettiği an

( PENNSYLVANIA ) PENNSYLVANIA

Polis Merkezi Polis Memuru Şok Tabancası Polis Şiddeti Memur 


- ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Lancester kentinde bir polis memurunun tutuklamaya çalıştığı bir vatandaşa uyguladığı sert müdahale tepkiye yol açtı. Amerika Birleşik Devletlerinin Pensilvanya eyaletinin Lancester kentinde bir polis memuru, üç kişiyi sopayla kovaladığı gerekçesiyle Sean Williams adında vatandaşı gözaltına almak istedi. Polis memuru, silahsız siyah adamdan önce oturmasını istedi. Sonra birkaç defa bacaklarını uzatması talimatını verdi. Williams denileni yapmayınca şok tabancasıyla müdahale etti. Görüntüleri kaydeden kişi müdahale karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Zanlı sonrasında yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındı. Sosyal medyadan paylaşılan video kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Polisin müdahalesine büyük tepki gösterilirken, Lancaster polis merkezi, görüntülerin yayınlanmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
Türkiye ilk F-35'i teslim aldıTürkiye ilk F-35'i teslim aldı
Adil Öksüz'ün Eşi ABD'de GörüntülendiAdil Öksüz'ün Eşi ABD'de Görüntülendi
Sosyal Medyada David Beckham ÇılgınlığıSosyal Medyada David Beckham Çılgınlığı
Prens Harry Ve Markle EvlendiPrens Harry Ve Markle Evlendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı