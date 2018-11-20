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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
ABD’de pedofiliden suçlu bulunan FETÖ'cü, Türkiye’de tutuklandı

ABD’de pedofiliden suçlu bulunan FETÖ'cü, Türkiye’de tutuklandı

Fotoğraftan görüntü(ARŞİV)

Cinsel İstismar Küçük Çocuk Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Sınır Dışı 

-sağlık kontrolüne getirilme görüntüsü(ARŞİV)

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- ABD'de pedofiliden suçlu bulunarak sınır dışı edilen ve 4 gün önce Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan FETÖ'cü Mehmet Salih Gözegir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre; FETÖ silahlı terör örgütüne ait çatı kuruluşu ‘Raindrop Vakfı’nın 2014 yılında yönetim kurulu üyeliğini yapan, ayrıca ‘18 yaşından küçük çocuklara yönelik taciz ve cinsel istismar’ suçlarından dolayı ABD’den sınır dışı edilerek Türkiye’ye getirilen örgüt üyesi Mehmet Salih Gözegir, polisteki sorgusunun ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çocuk tacizcisi FETÖ üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. ABD'deki yargılamasının ardından geçtiğimiz Cuma günü bu ülkeden sınırdışı edilerek Türkiye’ye gönderilen FETÖ’cü Gözegir, emniyet görevlileri eşliğinde ABD'nin Houston kentinden THY'ye ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na getirilmişti. Türk polisi tarafından uçağın kapısından teslim alınan Gözegir, 4 gün boyunca Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanmıştı.
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