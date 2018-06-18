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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
ABD'de oy verme işlemi sona erdi - WASHINGTON İzle

ABD'de oy verme işlemi sona erdi - WASHINGTON İzle

- Oy verme işleminden görüntüler - Kulanılan oyların sayılması - Kulanılan oyların paketlenip mühürlenmesiABD'de oy verme işlemi sona erdi - Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için ABD'de oy verme işleminin son gününde New York'ta vatandaşlar sandıklara yoğun ilgi gösterdiNEW YORK (AA) - Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sona erdi.ABD'de 9 Haziran'da başlayan oy verme işleminin son gününde New York'ta vatandaşlar sandıklara yoğun ilgi gösterdi.Oy kullanmaya gelen vatandaşlar Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Oy verme işlemi, New York, Washington D.C, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki seçim merkezlerinde yerel saat ile dün 21:00'da sona erdi.Kullanılan oylar ise sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra bugün uçakla İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına gönderilecek.Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, New York'ta kayıtlı 40 bin 18 bin seçmen bulunduğunu ve 9 günde 12 bin 845 seçmenin oy kullandığını söyledi.

AK Parti Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Levent Ali Yıldız ise 9 - 17 Haziran tarihleri arasında ABD’deki tüm temsilciliklerde oy kullanma işleminin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığını ifade etti.
Tüm oyların mühürlenerek bugün Türkiye'ye gönderileceğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:''Vatandaşlarımızın oy verme işlemini kolaylaştırmak amacıyla yapmış olduğumuz otobüs ve ulaşım organizasyonun pozitif etkilerini gördüğümüzü düşünüyorum. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.''Öte yandan Washington ve civarında yaşayan Türkler, oy verme işleminin son gününde akşam saatlerine kadar Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğindeki sandıklarda oylarını kullandı.Washington'da kullanılan oylar da sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra bugün uçakla İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına iletilecek.

Muhabir Yurt Dışı Gesi 

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