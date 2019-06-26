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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
ABD'de 'Müslümanlara vize yasağı' protesto edildi - WASHINGTON

ABD'de 'Müslümanlara vize yasağı' protesto edildi - WASHINGTON

ABD'de "Müslümanlara vize yasağı" protesto edildi - WASHINGTON - detaylarABD'de "Müslümanlara vize yasağı" protesto edildi - Amerikan - İslam İlişkileri Konseyince, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslümanlara vize yasağını onaylayan Yüksek Mahkeme kararı 1. yılında protesto edildi - ABD Temsilciler Meclisinin Müslüman üyesi Ilhan Omar: - "Seçimden önce Trump'ın vaatlerinden biri, Müslümanların ABD'ye girişinin tamamen yasaklanmasıydı. O yüzden biliyoruz ki bu Müslümanları hedef alan bir yasaktır. Bu yasağın ülkemize verdiği zararı ciddiyetle düşünmemiz gerekiyor"WASHINGTON (AA) - Amerikan - İslam İlişkileri Konseyi'nce (CAIR) ABD Kongresi önünde düzenlenen etkinlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslümanlara vize yasağını onaylayan Yüksek Mahkeme kararının 1. yılı protesto edildi.

Protesto İslam 

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