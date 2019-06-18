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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
ABD'de Mursi için gıyabi cenaze namazı - MARYLAND

ABD'de Mursi için gıyabi cenaze namazı - MARYLAND

- Genel görüntülerABD'de Mursi için gıyabi cenaze namazı - Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Amerika Diyanet Merkezi ve New Jersey Bergen Diyanet Merkezinde gıyabi cenaze namazı kılındıWASHINGTON/NEW YORK (AA) - Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için ABD'nin farklı kentlerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.Başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezine (DCA) gelen çok sayıda kişi, Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.Öğle namazını müteakip kılınan ve bölgede yaşayan yüzden fazla Türk ve Amerikalı Müslüman'ın katıldığı gıyabi cenaze namazının ardından Mursi için dua edildi, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temenni edildi. - New Jersey'de gıyabi cenaze namazıABD’nin New Jersey eyaletindeki Bergen Diyanet Merkezinde de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.Öğle namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazında Mursi’ye rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dilendi. Gıyabi cenaze namazına New Jersey'de yaşayan Türk ve Müslüman toplumu katıldı.
Öte yandan başta Washington, New York ve Chicago olmak üzere ABD'nin çeşitli kentlerinde de Mursi için gıyabi cenaze namazları kılındığı ve kendisine dua edildiği bildirildi.
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı “Vadi en - Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk” davasının duruşması esnasında dün hayatını kaybetmişti.

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