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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
ABD'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi - NEW YORK Video

ABD'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi - NEW YORK Video

- Oyların içinde muhafaza edildiği torbaların havaalanına getirilmesiNEW YORK (AA) - Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için ABD'de kullanılan oylar, sandıkların önceki gün kapanmasının ardından kuryelerle Türkiye'ye gönderildi.Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, New York 'ta kullanılan oyların sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra 13 kurye ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçağıyla yerel saat ile 19.00'da Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

Yalçın, oyların ilk olarak İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına, oradan da Ankara'ya Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gönderileceğini belirtti.
- ABD'de 31 bin 419 seçmen oy kullandı New York 'ta kayıtlı seçmen sayısı geçen yıl 38 bin civarında iken bu sene 40 bin 18 olduğunu anlatan Yalçın, bölgede 12 bin 845 seçmenin oy kullandığını, seçimlere katılım oranının ise yüzde 32 olduğunu aktardı.Yalçın, ''ABD genelinde 106 bin 336 kayıtlı seçmenden 31 bin 419'u oy kullandı.'' dedi.
Geçen yıl anayasa değişikliğine ilişkin yapılan halk oylamasında ise ABD'de 32 bin 919 seçmen sandık başına gitmişti.Gümrük kapılarında oy kullananlarının sayısında da artış olduğuna dikkati çeken Yalçın, seçmenlerin 9 - 17 Haziran tarihlerinde 9 gün boyunca uzun süre beklemek zorunda kalmadan oy verdiğini ve bu sürecin sorunsuz geçtiğini ifade etti.
Başkonsolos Yalçın, oy verme sürecinin, sandık saklama komisyonu üyeleri ve partili sandık kurulu temsilcileriyle müşahitlerin gözetiminde barış içinde ve huzurlu bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, bu süreçte görev alan herkese teşekkür etti.

Muhabir Yurt Dışı Anayasa Siyasi Parti Anayasa Değişikliği 

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