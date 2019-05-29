- ABD’de kasırga bilançosu: 1 ölü, 130 yaralı



- ABD’nin Indiana ve Ohio eyaletlerinde hafta sonundan beri etkili olan kasırgalar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, en az 130 kişi yaralandı. ABD’nin Indiana ve Ohio eyaletlerinde etkili olan kasırgalar 1 kişinin ölümüne ve en az 130 kişinin yaralanmasına neden oldu. Uzmanlara göre Pazartesi günü Idaho ve Colorado'dan doğuya doğru ilerleyen ve 8 eyaleti etkisi altına alan 55 farklı kasırga yıkıcı etkiler oluşturdu. Ulusal Hava Durumu Servis Ofisi, Kansas City'nin batı ucuna büyük ve tehlikeli bir kasırganın geldiğini can kaybına neden olmadığını ama yerleşim birimlerine ciddi zarar verdiğini açıkladı.

Kasırgaların en ağır hasarı Ohio’nun Daytona kentine verdiği bildirildi.

Bu bölgeyi vuran kasırganın 225 kilometre hıza kadar çıktığı açıklandı. Ölen tek kişinin Ohio’dan 82 yaşındaki Melvin Dale Hanna olduğu ve aracını park ettikten sonra evine dönerken hayatını kaybettiği açıklandı. Ohio Valisi Mike DeWine ise 3’üncü derece acil durum ilan etti. Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Fırtına Tahmin Merkezi Indiana’yı 14, Colorado’yu 12, Ohio’yu ise 9 kasırganın vurduğunu duyurdu.

