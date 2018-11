- ABD'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara İzle

-yolda kalan araçlar

-detay



(WASHINGTON) - ABD'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara WASHINGTON



- ABD'nin doğu yakasındaki 7 eyalette kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerde okullara bir gün ara verildi.

ABD'nin doğu yakasındaki eyaletlere yılın ilk karı yağdı. Washington, New York, New Jersey, Pennsylvania Delaware, Maryland, Connecticut ve Massachusetts eyaletlerinde kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. ABD’nin başkenti Washington ile New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde şiddetli kar yağışı yüzünden bazı yollar kapanırken, New York JFK, New Jersey Newark, Pennsylvania-Philadelphia Uluslararası Havalimanlarında çok sayıda uçuşların ertelendiği belirtildi. Amerikan Ulusal Meteoroloji Dairesi yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği ve bazı bölgelerde yoğun buzlanma olacağı uyarısında bulundu.