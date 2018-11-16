Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- ABD'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara İzle

- ABD'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara İzle

kar yağışı

Hava Sıcaklığı Delphi Başkent Kullar Kar Yağışı 

-yolda kalan araçlar
-detay

(WASHINGTON) - ABD'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara WASHINGTON

- ABD'nin doğu yakasındaki 7 eyalette kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerde okullara bir gün ara verildi.
ABD'nin doğu yakasındaki eyaletlere yılın ilk karı yağdı. Washington, New York, New Jersey, Pennsylvania Delaware, Maryland, Connecticut ve Massachusetts eyaletlerinde kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. ABD’nin başkenti Washington ile New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde şiddetli kar yağışı yüzünden bazı yollar kapanırken, New York JFK, New Jersey Newark, Pennsylvania-Philadelphia Uluslararası Havalimanlarında çok sayıda uçuşların ertelendiği belirtildi. Amerikan Ulusal Meteoroloji Dairesi yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği ve bazı bölgelerde yoğun buzlanma olacağı uyarısında bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı