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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD’de hortum felaketinde ölü sayısı 25’e yükseldi

- ABD’de hortum felaketinde ölü sayısı 25’e yükseldi

Yıkımdan görüntüler

(WASHINGTON) WASHINGTON

Şiddetli Fırtına Olağanüstü Hal Hasar Tespit Felaket Hortum Felaketi 


- ABD’nin Tennessee eyaletinde meydana gelen hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e yükseldiği belirtildi. ABD’nin Tennessee eyaletini dün sabaha karşı şiddetli fırtına ve hortum vurdu. Eyalet genelinde en az 140 binanın yıkıldığı felakette, hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi. Tennessee Valisi Bill Lee bölgede olağanüstü hal ilan ederken, onlarca kişinin hala kayıp olduğunu arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Hortumdan en çok etkilenen bölgelerin Davidson, Putnam Coutny, Benton ve Wilson olduğu açıklandı. Eyalette en az 50 bin kişinin elektriksiz kaldığı, yetkililerin hasar tespit çalışmaları yaptığı kaydedildi.
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