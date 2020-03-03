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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
- ABD’de hortum felaketi: 8 ölü

- ABD’de hortum felaketi: 8 ölü

hortumun yol açtığı yıkım

( TENNESSEE ) TENNESSEE

Şiddetli Fırtına Hasar Tespit Başkent Felaket Hortum Felaketi 


- ABD’nin Tennessee eyaletinde meydana gelen hortum felaketinde 40 binada hasar meydana geldi, en az 8 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. ABD’nin Tennessee eyaletini şiddetli fırtına ve hortum vurdu. Tennessee Acil Durum Yönetim Ajansı'na göre en az 40 binada hasar meydana gelirken, toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Eyalet genelinde 50 bin 100 kişinin elektriksiz kaldığı, yetkililerin hasar tespit çalışmalarına başladığı kaydedildi. Eyaletin başkenti Nashville’nin Belediye Başkanı John Cooper, en az 20 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Cooper, yaralıların bazılarının durumunun ciddi olduğunu ifade ederek, bazı araçların üzerine ağaç devrildiğini belirtti.
Nashville’de hortumun yol açtığı hasar nedeniyle okullarda derslere ara verildiği öğrenildi. Putnam County Belediye Başkanı Randy Porter, ilçede yaralılar olduğunu ve elektrik kesintileri yaşandığını, bazı binalarda ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

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