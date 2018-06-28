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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
- ABD’de Gazeteye Silahlı Saldırı

- ABD’de Gazeteye Silahlı Saldırı

sosyal medya

( MARYLAND ) - ABD’de gazeteye silahlı saldırı MARYLAND

Sosyal Medya Silahlı Saldırı Napoli Başkent Saldırı 


- ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletinde gazete binasına düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletinin başkenti Annapolis’de bir gazete binasına silahlı saldırı düzenlendi.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının devam ettiği, polisin binaya operasyon düzenlediği kaydedildi. Saldırının terörle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmezken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir açıklama yapıldı.
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