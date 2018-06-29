ABD’de gazete binasına saldırı: 5 ölü Video



- ABD’nin Maryland eyaletindeki gazete binasına düzenlenen saldırıda 5 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

ABD’nin Maryland eyaletindeki Annapolis’te bulunan Baltimore Sun’ın sahibi olduğu yerel Capital gazetesine saldırı düzenlendi.

Saldırısı sonrasında Maryland yetkilileri basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Olayda polis tarafından 1 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Maryland Valisi Larry Hogan, polis güçlerinin olaya 60 ila 90 saniye içerisinde müdahale ettiğini belirterek bu durumun kayıpların artmasına engel olduğunu söyledi.



Anne Arundel Polis Departmanından yapılan açıklamada ise “Olayda yüzlerce görgü şahidi var” ifadesi kullanılarak incelemenin ve bazı cevapların alınmasının uzun zaman alacağı belirtildi.

