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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD’de Fırtına Aracı Ters Çevirdi İzle

- ABD’de Fırtına Aracı Ters Çevirdi İzle

aracın ters dönmesi

( NEW JERSEY ) - ABD’de fırtına aracı ters çevirdi NEW JERSEY

Şiddetli Fırtına Bild Irak 


- ABD’nin New Jersey eyaletinde kuvvetli fırtına park halindeki aracı ters çevirdi. ABD’nin New Jersey eyaletindeki bir kasabada kuvvetli rüzgar park halindeki araca takla attırdı. Bir süre sonra etkisini kaybeden fırtına geride maddi hasar bıraktı. Polis, aracın şiddetli fırtına sonucu ters döndüğünü, aracın park halinde olması nedeniyle can kaybının yaşanmadığını bildirdi.
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