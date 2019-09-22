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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
ABD’de Erdoğan’a sevgi seli

ABD’de Erdoğan’a sevgi seli

Cumhurbaşkanının gelişi

Polis Kalaba Tezahür Tezahürat 

-Vatandaşlardan detay

( NEW YORK ) NEW YORK

- Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul Çalışmaları'na katılmak için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a coşkulu karşılama. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JFK Uluslararası Havalimanına iniş yaptıktan sonra New York’ta kalacağı otele gelişinde görmek isteyen Türk vatandaşları tarafından şarkılar ve marşlar eşliğinde sevgi gösterileriyle karşılandı. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul Çalışmaları'na katılmak üzere New York’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konaklayacağı oteline geçti. Erdoğan’a Coşkulu karşılama ABD’nin farklı noktalarından Erdoğan’ı görmek için New York’ta bir araya gelen yüzlerce vatandaş şarkılar ve marşlar eşliğinde Cumhurbaşkanı'nı bekledi. Gurbetçilerden Erdoğan’a sevgi seli Otel önünde sabahın erken saatlerinden itibaren beklemeye başlayan coşkulu kalabalığın Erdoğan’ın otele gelişi ile büyük bir sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşıladı. ABD polisinin geniş güvenlik önlemleri altında otele gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı selamlamak için kalabalığın olduğu noktaya yönelerek vatandaşlarla kısa sohbet ettikten sonra kalacağı oteline giriş yaptı. New York’ta Birleşmiş Milletler görüşmelerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan ve bazı Bakanların yanı sıra çok sayıda AK Parti Milletvekili ve Bürokratlar da eşlik ediyor.
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