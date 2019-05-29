- ABD’de Düşen Yıldırım Böyle Görüntülendi Haberi

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( MİSSOURİ ) - ABD’de düşen yıldırım böyle görüntülendi MİSSOURİ



- Kasırganın etkisi altında olan ABD’nin Missouri eyaletinin Kansas City şehrinde düşen yıldırım böyle görüntülendi. ABD’nin Missouri eyaletinin Kansas City şehrinde pazartesi günü düşen yıldırım adeta şehri aydınlattı. Düşme anını ise seyir halindeki aracından kayda alan sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Büyük ilginin gösterildiği görüntülerde yıldırım düşmeden önce karanlık oluşuyor, ardından düşen yıldırım adeta şehri aydınlatıyor.

